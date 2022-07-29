TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti

Nakliyat-İş üyesi işçiler, TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliği’ne giderek siyah çelenk bıraktı. Bölge temsilciliğinde yönetici olduğu iddia edilen kişiler, emekçilere hakaret etti.

Nakliyat-İş üyesi işçileri, Beyoğlu’nda bulunan TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliği’ne giderek siyah çelenk bırakarak, “Kahrolsun sarı sendika” sloganları attı. Temsilcilik önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, iki bine yakın Uzel Makina işçilerinin kıdem tazminatının alamamasının TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası olduğunu iddia etti. Küçükosmanoğlu, “İşçilerden ailesi dağılan intihar eden kardeşlerimiz vardır. İşçilere sahip çıktığımız için hedef alındık. Nerede bir patronun ihanetine uğrayan işçi varsa nerede sarı sendikaların ihanetine işçi kardeşimzi varsa yanlarında olacağız” dedi. Küçükosmanoğlu, iktidar ile işbirliği yapılarak birçok iş yerinde örgütlenmelerinin engellendiğini öne sürdü.

Emekçilerin protestosu esnasında yoğun bir polis kalabalığının olduğu sırada TÜRK-İŞ’in binasından çıkan kişilerin el hareketi çekerek küfür ettiği görüldü. Sokağın Sesi Gazetesi’nin aktardığına göre; küfür eden kişilerin TÜRK-İŞ’te yönetici olduğu iddia edildi.