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Türk Tabipler Birliği Başkanı hakkında ''FETÖ''den suç duyurusu

Türk Tabipler Birliği Başkanı hakkında ''FETÖ''den suç duyurusu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı,  Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle Mücadele Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda arama kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunumuştur."

Etiketler Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği Başkanı fetö Türk Tabipler Birliği ttb
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