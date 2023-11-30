Türk Tabipler Birliği duyurdu: Merkez Konseyi, görevinden alındı

Türk Tabipler Birliği, Merkez Konseyi'nin mahkeme kararı ile görevinden alındığını açıkladı.

Türk Tabipler Birliği, Merkez Konseyi'nin mahkeme kararı ile görevinden alındığını duyurdu.

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmedildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı.1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.