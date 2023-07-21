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Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderdi

Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderdi
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Yunanistan'ın bir çok bölgesinde devam eden yangınlar sonrası komşu ülkeye Türkiye'den destek gecikmedi.

Aşırı sıcak havaların hakim olduğu Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Türkiye'de yangınlara destek için söndürme uçağı ve helikopteri gönderme kararı aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.

Etiketler türkiye yunanistan helikopter
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