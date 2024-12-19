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Türkiye'de doğurganlık hızında tarihin dibi görüldü

Türkiye'de doğurganlık hızında tarihin dibi görüldü
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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya genelinde ortalama 2,32 olan doğurganlık hızı Türkiye’de 1,51'e geriledi" dedi. Göktaş, bu oranın tarihin en düşük noktası olduğunu vurguladı.

Ankara'da düzenlenen 'Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de nüfus artış oranının azaldığını ve bunun arttırılması için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, "Doğurganlık hızımız düşüyor, yaşlı nüfus oranı yükseliyor" dedi ve şu bilgileri aktardı:." Dünya genelinde ortalama 2,32 olan doğurganlık hızı Türkiye’de 1,51'e geriledi. Tarihin en düşük noktası olan 1,51... 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranımız da yüzde 10.2'yi geçmiş durumda. Bakıma ihtiyaç duyan çocukların sayısı azalırken, yaşlı bakımına bağlı ihtiyaçların artması demek. Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerindeki bütçe ihtiyacının artması demek.

İlk evlilik yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda ise 25.7 düzeyinde. İlk doğumda ortalama anne yaşı 27’ye ulaşmış durumda. Evlenme ve ilk anne olma yaşının yükselmesi, doğal olarak doğurganlık hızının düşmesine ve doğumların azalmasına neden oluyor. 2014 yılında 1 milyon 351 bin olan doğum sayısı, 2023 yılında 958 bin 408’e düşmüş; 10 yılda doğum oranları yıl bazında yaklaşık 400 bin azalmıştır. 2008-2023 yılları arasındaki binde 1,4 olan boşanma oranları, 2,01’e yükselmiştir. Birçok değişkenden etkilenen bu oranların iyileşmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz."

 

Etiketler Türkiye'de doğurganlık hızı doğurganlık hızı Mahinur Özdemir Göktaş
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