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Türkiye'de ilk! Maden Suçları Araştırma Bürosu kuruldu

Türkiye'de ilk! Maden Suçları Araştırma Bürosu kuruldu
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Türkiye'de ilk kez Zonguldak'ta Maden Suçları Araştırma Bürosu kuruldu.

Zonguldak'ta maden şehri olan ve Türkiye'de en çok maden kazalarının yaşandığı; ruhsatsız maden ocaklarının açılması, suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi maden suçlarının yoğun yaşandığı Zonguldak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.

MADENCİLİK KAYNAKLI SUÇLAR İNCELENECEK

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Maden Suçları Soruşturma Bürosu şehirde meydana gelen maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütmekle görevli oluğu öğrenildi.

Maden Suçları yönünden soruşturmaları yürütmekle görevli Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin koordineli bir şekilde, delillere kısa süre içerisinde ulaşılması, soruşturmanın etkin ve makul sürede sonuçlandırılması için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ve yargı personeli tarafından yürütülecek çalışmalarda madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma veya kaçak kömür ocağı gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedeflendiği belirtildi.

Etiketler türkiye maden Maden Suçları Araştırma Bürosu kuruldu Maden Suçları Araştırma Bürosu
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