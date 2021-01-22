SON DAKİKA
56 SAATLİK YASAK ÖNCESİ İSTANBUL TRAFİĞİ FELÇ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2021 17:10

Türkiye'den KKTC’ye 20 bin dozluk koronavirüs aşısı

Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ikinci kez 20 bin doz Sinovac aşısı göndereceği açıklandı.

Türkiye'den KKTC’ye 20 bin dozluk koronavirüs aşısı
A+ A-

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında KKTC’ye destek olmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, gelecek hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkeye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. Şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 10 bin doz aşı uygulanırken, uygulamanın ikinci dozlarının ise Şubat ayında vurulacağı kaydedildi.

 

DHA

türkiye , kktc , sinovac
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM