Türkiye'nin eşsiz tatil rotası doğa turizminin yeni gözdesi oldu

Türkiye, kitle turizmindeki başarısını şimdi de yüksek gelirli "doğa ve macera turizmi" ile taçlandırmaya hazırlanıyor. TÜRSAB Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanı Mikayil Köroğlu, sektördeki değişimi "deneyim turizmi" kavramıyla özetleyerek, yeni nesil turistlerin artık sadece otelde kalmak yerine, doğanın içinde aktif rol almak istediğini belirtti.

Türkiye, "her şey dahil" kitle turizminin ötesinde, doğa ve macera turizminde dev bir potansiyele sahip. TÜRSAB verilerine göre yıllık geliri kitle turizminin 4-5 katına ulaşan bu sektörde, Likya Yolu başı çekiyor. Bisikletten kaya tırmanışına kadar 650 farklı aktivitenin yapılabildiği Türkiye'de, turistlerin yeni gözdesi "deneyim turizmi" oldu. İşte Türkiye’nin dünya çapındaki macera rotaları ve doğa turizminin ekonomiye katkısı...

"Kitle Turizminin 4-5 Katı Gelir"

Doğa ve macera turizminin en dikkat çeken yönü, sağladığı katma değer. Kitle turizminde bir turist haftalık ortalama 600-700 avro bandında harcama yaparken, macera turizmi müşterileri benzer bir tur için 2.500 - 3.000 avro arası bütçe ayırıyor. Üstelik bu turistler otel odalarına kapanmak yerine yerel halkla iç içe vakit geçirerek yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Türkiye'nin Zirvedeki 5 Macera Rotası

Köroğlu’nun aktardığına göre, Türkiye’nin dört bir yanında 650 farklı aktivite seçeneği bulunuyor. İşte turistlerin en çok talep gösterdiği alanlar:

Doğa Yürüyüşü: Başrolde dünya çapındaki Likya Yolu var. Kültürel yürüyüş turizminde Türkiye'nin dünyadaki vitrini konumunda.
Bisiklet Turizmi: Ege, Akdeniz kıyıları ve Kapadokya bölgesi, hem yol hem dağ bisikleti için Avrupa'dan yoğun ilgi görüyor.
Dağ Tırmanışı: Ağrı Dağı, Kaçkar ve Aladağlar, zirve turizmi arayan profesyonel dağcıların vazgeçilmezi.
Rafting: Köprüçay, Saklıkent, Dalaman, Melen ve Fırtına deresi gibi noktalar adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.
Kaya Tırmanışı: Antalya Geyikbayırı, 12 ay tırmanış yapılabilme özelliğiyle dünya çapında bir merkez haline gelmiş durumda.

"Sadece Bir Aktivite Değil, 6-7 Günlük Paketler"

Turistlerin artık Türkiye'ye tek bir aktivite için gelmediğini belirten Köroğlu, "Multi-aktivite" turlarının önemine vurgu yaptı:

"Bir turist Kaş'a geliyor; bir gününü kanoya, bir gününü dalışa, bir gününü kaya tırmanışına ayırıyor. 6-7 günlük macera paketleri, Türkiye'nin farklı bölgelerini dünyaya tanıtmak için en büyük kozumuz."

Türkiye’nin 12 aya yayılan bu turizm potansiyelinin, kitle turizmine göre çok daha sürdürülebilir ve yüksek gelirli bir model olduğunu belirten Köroğlu, TÜRSAB’ın bu sektörü profesyonel bir şekilde markalaştırmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

