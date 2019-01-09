Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tuncer Ustael eşi Emine Ustael, ‘Biz hiç kimseyi gömmedik’ dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.

Palu ailesi ve Tuncer Ustael'e canlı yayında gözaltı

TUNCER USTAEL VE EŞİ KOCAELİ'YE GETİRİLDİ

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde önce sağlık kontrolünden geçirilen çift daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada araçtan indirildikleri sırada Asayiş Şube önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, Ustael çiftine tepki gösterdi.

Ustael çiftine tepki gösteren Bayram Temizel, "Bunlara yazıklar olsun. İnsanları perişan ettiler, insanlarda moral kalmadı. Bunların sülalesinin tutuklanması lazım. İnsanları kahretti. Adalet er ya da geç yerini buluyor. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın" diye bağırdı.