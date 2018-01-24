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  3. 24 Ocak 2018 19:14

Tutuklu HDP'liler açlık grevine başladı

Aralarında Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'inde bulunduğu HDP ve DBP'li yöneticiler açlık grevine başladı.

Tutuklu HDP'liler açlık grevine başladı
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Aralarında Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'in de bulunduğu HDP ve DBP yöneticisi tutuklu 9 kadın, Afrin operasyonuna karşı 3 günlük açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de bulunduğu HDP ve DBP yöneticisi tutuklu 9 kadın, Afrin operasyonuna karşı açlık grevine başladı. 

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 3 gün sürecek açlık grevine katılan isimler şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Tunceli Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Tunceli Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.

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