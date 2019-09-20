Twitter Kahtani'nin hesabı askıya aldı

Sosyal medya devi Twitter, dünya çapında binlerce sahte haber hesabını durdurdu. Çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Katar merkezli hesapların içinde dikkat çeken ise, Cemal Kaşıkçı cinayetinde suikast timinin başında yer alan Veliaht Prens'in yakın koruması Suudi el Kahtani.



Sosyal medya şirketi Twitter, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 'kilit rol' oynayan Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesap kapatıldı.

Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.

Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Kahtani'nin hesabı da donduruldu.

Kahtani, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gelen suikast timinin başındaydı ve binaya girerken görüntüleri ortaya çıkmıştı.