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Üç parti daha seçimlere girme hakkı kazandı

Üç parti daha seçimlere girme hakkı kazandı

Üç partinin daha seçimlere girmeye hak kazanmasıyla seçimlere girebilecek toplam parti sayısı 27 oldu. Son dönemde gündemde büyük yer tutan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise listede bulunmuyor.

Resmî Gazete’de yayınlanan YSK kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24’ten 27’ye çıktı. Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu; Çankırı’nın Orta İlçesi Dodurga Beldesi’nde, 3 Temmuz 2022 Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK’nın bu seçimlere girebilecek siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin 10 Mayıs 2022 tarihli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısının 27 olduğuna karar verildi. YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti.

Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlenmiş oldu.

Etiketler seçim ysk zafer partisi seçimlere girme hakkı 2023 seçimleri
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