Üç yaşındaki öz kızı Sema'yı katleden cani anneye ''iyi hal indirimi''...

Konya'da 3 yaşındaki minik kızını boğazını keserek katleden kendisini de yaralayan 35 yaşındaki bir kadın, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da kızı Sema'yı (3) boğazını keserek öldürüp, kendisini de yaralayan S.K. (35), iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mart 2023 yılında Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi S.K., önce kızı Sema'nın ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan S.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. S.K., burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.

Hazırlanan iddianameyle S.K. hakkında 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, S.K.'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. S.K. ise ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda S.K.'ın, üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına anne S.K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, S.K.'ın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, S.K.’ı 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki tutumundan dolayı 'İyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, müebbet hapis cezasına indirdi. (DHA)

DHA