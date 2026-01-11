Minik Serçe Sezen Aksu koronavirüse yakalandı

Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu yıllar içinde ölümcül etkisini yavaş yavaş yitirip artık normal bir hastalık haline dönüşmeye başlayan ancak hala riskin yüksek olduğu Kovid-19'a yakalandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkan Sezen Aksu'nun İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

13 Temmuz 1954 tarihinde dünyaya gelen ve şimdilerde 72 yaşında olan Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun evinde doktor kontrolünde olduğu açıklandı.