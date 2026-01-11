Ekol TV'ye yönelik soruşturmanın detayları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında yürütülen soruşturmayla ilişkin olarak yaptığı açıklamada soruşturmanın "suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması" iddiaları üzerine 2025 yılının ekim ayında başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında yürütülen soruşturmaya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.