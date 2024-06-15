Uçakta fenalaşan yolcuya doktor Mehmet Öz'den müdahale

ABD'de yaşamını sürdüren Türk doktor Mehmet Öz bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti.

ABD'de yaşayan doktor Mehmet Öz, New York'tan Meksika'daki Cabo San Lucas'a gitmek üzere yola çıkan tarifeli uçakta fenalaşan bir yolcuya müdahale ederek hayatını kurtardı.

Dün uçağın kalkışından bir saat sonra yaşanan olayda Dr. Öz fenalaşan yolcuya yardım etti. Geçen seçimlerde Cumhuriyetçiler adına senatör adayı olan ve kaybeden 64 yaşındaki Dr. Öz'ün duruma müdahale etmesi büyük övgü topladı.

ABD'nin çok okunan internet sitelerinden TMZ'ye konuşan Dr. Öz, "Ben bir düğün için Meksika'ya gidiyordum ve hosteslerin uçakta bir doktor olup olmadığını sorduğunu duydum. Yolcu bir bayılıp bir ayılıyordu yolculuk boyunca. Orta yaşlı sağlıklı bir adamdı ve gerekli müdahaleleri yaptım. Biraz oksijen ve portakal suyu ile kendisine geldi" dedi.

Dr. Öz, yolcunun kan şekeri düştüğü için portakal suyu verdiğini söylerken, "Oksijen kullandığımız en iyi ilaç" yorumunu yaptı.

ABD medyasına konuşan diğer yolcular Dr. Öz'ün hastaya ihtiyaç duyması halinde araması için telefonunu verdiğini de söyledi.

Dr. Öz, 2021'de de Newark Havalimanı'nda bayılan bir adama müdahale etmiş ve kalp masajı yaparak adamı hayata döndürmüştü.