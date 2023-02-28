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  3. UEFA'dan Türk hakemlere görev: Dünya Kupası'nda maç yönetecekler!

UEFA'dan Türk hakemlere görev: Dünya Kupası'nda maç yönetecekler!

UEFA'dan Türk hakemlere görev: Dünya Kupası'nda maç yönetecekler!
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FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Romanya ile Finlandiya arasında yarın oynanacak FIFA Futsal Dünya Kupası 8. grup müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Romanya ile Finlandiya arasında yarın oynanacak FIFA Futsal Dünya Kupası 8. grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te saat 20.00'de başlayacak müsabakada Hakan Tezcan ikinci hakem, Fatma Özlem Tursun ise üçüncü hakem olarak görev yapacak.

Etiketler uefa türk hakem
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