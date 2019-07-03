Ulaştırma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun talebine ret !

FSM'de en az bir buçuk ay daha sürmesi beklenen trafik çilesine çözüm için Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı "Avrasya ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretleri indirilsin" talebine yanıt Karayolları Genel Müdürü'nden geldi. Radyo Trafik'e konuşan Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşlara indirim yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan üç köprüden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) geçtiğimiz hafta başlayan ve bir buçuk ay daha sürmesi beklenen bakım onarım çalışması yüzünden İstanbul trafiği felce uğradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da köprüdeki onarım çalışmasının yol açtığı trafik keşmekeşi için bir dizi önlemler aldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, İmamoğlu’nun talebini reddettiklerini açıkladı.



BAKANLIĞA RESMİ TEKLİF

İmamoğlu ayrıca Ulaştırma Bakanlığına, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi için resmen teklifte bulundu. Bakanlık bu teklife resmi olarak yanıt vermedi.

YANITI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ VERDİ

Ancak Radyo Trafik’e konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bu teklifi gündemlerine almadıklarını duyurdu. Uraloğlu “Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir indirime gidilmesi şu anki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündeme almıyoruz.” dedi.

İstanbul’da İki yaka arası geçiş ücretleri ‘binek araçlar’ için şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 8,75 TL (Sadece gelişte)

FSM Köprüsü: 8,75 TL (Sadece gelişte)

YSS Köprüsü: 19,15 (Hem gidiş hem gelişte)

Avrasya: 23,30 (Hem gidiş hem gelişte)

“FSM'DEKİ ÇALIŞMA ELZEM BİR ÇALIŞMAYDI”



FSM Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar sürecek olan çalışmalarla ilgili detayları da anlatan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, FSM Köprüsü'nde birçok test yapıldığını ve bakım için müdahaleye gerek olduğunu belirtti. “Müdahale edilmeseydi, köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti” diyen Uraloğlu, köprüdeki çalışma planlaması yapılırken trafiğin en az olduğu zamanın seçildiğini belirtti.

FSM'DEKİ ÇALIŞMA NEDEN 52 GÜN?

FSM Köprüsü'nde yapılan çalışmanın süresine dair gelen soruları yanıtlayan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu şöyle konuştu: “FSM Köprüsü çalışması için 52 gün dediğimiz süre toleranslı bir süre ve hava koşullarına göre değişebilir. Neden 52 gün, çünkü kapsamlı bir çalışma. Bu süreçte tüm asfalt tabakası, izolasyon malzemeleri ve astar malzemeleri tamamen kazınıyor. Çatlak onarımları yapılıp genleşme derzleri değiştiriliyor. Söküm işleri sonrası kaynak ve tamirler yapılıp kumlama ve astar malzemeleri yerleştirilecek. İzolasyon çalışmasının ardından da 2 kat mastik asfalt yapılacak. Bu işlemler 2 yön için de bu süreçte uygulanacak. Şu an için planlarımızda bir aksama söz konusu değil. Bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalar 5-10 gün içerisinde bitecek çalışmalar olacak. Bundan sonraki planlarımızda FSM’den ağır tonajlı araç geçmediği için 20 yıl böyle bir bakım yapmak yok.”

KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞMA OLACAK MI?

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, bayram tatilinde var olacak çalışma şartları konusunda konuşmak için erken olduğunu belirterek “Bayram için şimdiden konuşmak erken. Ama bayrama geldiğimizde milletimizin bayram hassasiyetini de düşünerek gerekli önlemleri alacağız.” diye konuştu.

“1.KÖPRÜ'DE EK ŞERİT'İ DENEYEBİLİRİZ, OLMAZSA VAZGEÇERİZ”

FSM Köprüsü'nde yürütülen çalışmaların ardında trafik yoğunluklarını aza indirmek için alınacak önlemler kapsamında 1. Köprü'ye ek şerit açılacağı belirtilmişti. Uraloğlu ek şerit konusunda “15 Temmuz Şehitler Köprüsünde açılması planlanan ek şeridin hem artısı hem de eksisi var. Ek şerit uygulamasını önümüzdeki günlerde bir deneyebiliriz. Duruma göre devam eder ya da ek şeritten vazgeçebiliriz.” dedi.