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Ülke batıyor: 4 ayda 3 milyon 664 bin yeni icra dosyası

Ülke batıyor: 4 ayda 3 milyon 664 bin yeni icra dosyası

CHP'li vekil Burhanettin Bulut, 1 Ocak – 13 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini belirtti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısındaki artışa dikkat çekerek, borçlu vatandaş sayısındaki artışa ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP'li Bulut, yurttaşın bankalara, finansman şirketlerin ve TOKİ’ye olan borcunun 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Bulut, “Vatandaş anaparayı bile ödeyemiyor; faize çalışıyor. Bankalara yılın ilk 3 aylık döneminde ödenen faiz tutarı 36,5 milyar TL” dedi.

 Bulut'un açıklaması şöyle:

“Vatandaşın borcu dağları aştı. Bireylerin bankalara, finansman şirketlerine (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) ve TOKİ’ye borcu 6 Mayıs itibariyle 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30,7 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 27,6 milyar lira. Vatandaş anaparayı bıraktı, borcun faizine çalışıyor. Tüketici kredileri ve kredi kartları için bu yıl ocak-mart döneminde bankalara ödenen faiz 36,5 milyar lira.”

“4.5 AYDA 3 MİLYON 664 BİN İCRA DOSYASI”
1 Ocak – 13 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini kaydeden Bulut, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını belirtti.

Bulut, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktığını belirtti.

Etiketler icra dosya
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