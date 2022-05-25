Ülkeler aşı stoklamaya başladı: Dünyada maymun çiçeği alarmı

Afrika kökenli maymun çiçeği hastalığının hızla yayılmasının ardından birçok ülke aşı için stok yarışına girdi. Almanya Bavarian Nordic tarafından üretilen çiçek aşısından 40 bin doz sipariş, ABD ise Jynneos isimli orjinal çiçek aşısından 100 bin doz stoklarını açıkladı.

Birçok ülkede görülmeye başlayan Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün pandemiye dönüşme ihtimaline karşı ülkeler aşı stoklarını gözden geçiriyor. Birçok ülke temaslılara önceden hazırlıklı olabilmek için aşı siparişinde bulundu.

Salgına karşı önlemleri arttıran Almanya maymun çiçeği hastalığına yakalananların temaslılarını aşılamak için hazırlıklı olmak amacıyla Bavarian Nordic tarafından üretilen çiçek aşısından 40 bin doz sipariş etti.

Euroews'in haberine göre, aşı Avrupa'da Imvanex, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Jynneos adıyla satılıyor. Jynneos hem çiçek hem de maymun çiçeği hastalığına karşı onaylı, Imvanex'in ise yanızca çiçek hastalığına karşı onayı bulunuyor, ancak endikasyon dışı kullanımda maymun çiçeği hastalığı için de kabul ediliyor.



Temaslılar için hazırlıklı olmak istiyoruz

Aşı siparişiyle ilgili bilgi veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach "Eğer hastalık daha da yayılırsa, şu anda önermiyoruz ama gerek duyulması halinde temaslıların aşılanması için hazırlıklı olmak istiyoruz" dedi.

Maymun çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini ve yeni bir pandeminin başlangıcına işaret etmediğini belirten bakan, erken müdahelenin virüsün toplum içinde daha da yerleşmesini önleyeceğinin altını çizdi.

Almanya salgın tehlikesine karşı hastalığa yakalanan kişilerin 21 gün süreyle kendilerini izeole etmelerini tavsiyesi getirdi. Almanya'da bugüne kayıtlı beş hasta bulunuyor.

Danimarka merkezli Bavarian Nordic salgın tehlikesine karşı geçtiğimiz günlerde başka bir Avrupa ülkesinin daha Imvanex sipariş ettiğini açıklamıştı.



ABD milyonlarca aşı stokladı

Bir hastaya maymun çiçeği teşhisi konduğu ve dört hastanın da kontrol altında tutulduğu ABD'de yetkililer salgın tehlikesine karşı hem orijinal çiçek aşısı, hem de daha yeni bir aşı olan Jynneos için milyonlarca doz stokladıklarını açıkladı.

Ellerinde yaklaşık 100 milyon doz çiçek aşısı bulunduğunu belirten ABD Hastalık Önleme ve Koruma Merkezi (CDC) yetkilileri, bu aşının kalp kası iltihaplanması gibi bazı bilinen yan etkileri bulunduğunu, ve bu nedenle özellikle AIDS gibi bağışıklık sistemi baskı altında olan hastalarda kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Aşı egzamalı hastalar için de tavsiye edilmiyor. Yetkililer bu yan etkilerin nadir görüldüğü ama kitlesel aşılama durumunda sayının yükseleceği uyarısında bulundu.

ABD, 11 Eylül terör saldırılarının ardından çiçek virüsü ile bir biyolojik saldırıya uğrama ihtimaline karşı kitlesel çiçek aşısı yaptırma seçeneğini düşünmüş, ancak vazgeçmişti.

Öte yandan ABD'de Jynneos aşısından bin adet bulunduğu bildirildi ve yeni dozlar için sipariş verildiği açıklandı. ABD bu aşıların yalnızca yüksek riskli temaslılarda kullanılmasını planlıyor.

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Fransa'da temaslıların aşılanması istendi

Fransa'da 24 Mayıs tarihi itibarıyle 3 maymun çiçeği vakası tespit edilmiş durumda. Vakaların artabileceği uyarısı yapılırken, Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri, temaslı olanların aşı olmaları önerisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özellikle risk grubundakiler ve sağlık çalışanları için bir aşı stratejinin şimdiden hazır hale getirilmesi üzerine çalışıyor.

Maymun çiçeği virüsüne karşı birinci ve ikinci jenerasyon aşılar 1984 yılından bu yana Fransa'da kullanılmıyor.

Bavarian Nordic tarafından üretilen üçüncü nesil Imvanex aşısı 2013 yılında Avrupa'da onay aldı. Fransa, hem ABD'nin ürettiği Jynneos hem de Imvanex aşılarının, temaslılar için 28 gün aralıklarla kullanımını öneriyor.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) elinde 31 milyon dozluk çiçek aşısı stoğu bulunuyor. Ancak on yıllardır depolarda duran bu aşıların etkinliğini yitirmiş olabileceği ifade ediliyor.

Dünya genelinde 250'den fazla hastanın kaydedildiğini belirten DSÖ dün Almanya'nın stratejisine benzer bir rehber yayınlayarak virüsün genel popülasyona bulaşma riskinin "çok zayıf" olduğunu, ancak birden fazla cinsel ilişki partneri olan kişilerde riskin "yüksek" olduğunu belirtti.

Son zamanlarda vakaların büyük kısmının gey ve biseksüel erkekler olduğunu doğrulayan Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) hastalığın yakın fiziksel temasla alakalı bir durum olduğunu ve herkesi etkileyebileceğini söyledi ve Afrikalıları ve LGBTI+ bireyleri hedef alan "ırkçı ve homofobik" paylaşımların yapılmaması için çağrıda bulundu.