Ülkü Ocakları yöneticisi Veli Saçılık'ı tehdit etti

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sosyolog ve Yeni Yaşam Gazetesi yazarı Veli Saçılık, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Tehdit edildiği mesajı takipçileriyle paylaşan Saçılık’a 'Ülkü Ocakları' üyesi olduklarını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları küfürle karşılık verdi.

Saçılık, Twitter hesabından kendisine gelen mesajı “Aşkın Dinçer ismindeki ırkçı ısrarla beni tehdit ediyor. Bu ve bunun gibiler AKP’nin gölgesinde yatarak cesaret buluyorlar. Ne bunlardan, ne de arkasına saklandıkları resmi uzantılarından asla korkmam, asla susmam” notuyla paylaştı.

Söz konusu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Dinçer’in “Velicim selamımızı aldın ama hala boş konuşmaya devam ediyorsun be oğlum” dediği görüldü.

Veli Saçılık'ın tehdit edilmesi üzerine çok sayıda destek paylaşımı yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saçılık'la dayanışma içinde olduklarını illetikleri mesajlar yazdı. Twitter'da #velisaçılıkyalnızdeğildir hashtag'i açıldı.