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Ümit Zileli'den Emin Çölaşan'a rest

Ümit Zileli'den Emin Çölaşan'a rest
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Nefes gazetesi yazarı Ümit Zileli, Emin Çölaşan'ın gazetenin arkasındaki sermaye grubunun iktidara yakınlığıyla bilinen bir holdingin olabileceğine dair iddiasına "Birlikte yargılandığı dostlarını tanıyamamışsa gerçekten çok yazık. Patron siparişi üzerine yazıyorsa daha da yazık" diyerek yanıt verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Nefes gazetesinin arkasındaki sermaye grubunun, iktidara yakınlığıyla bilinen bir holdingin olabileceğini iddia etmişti.

 Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Nefes Gazetesi'nin yazarlarından Ümit Zileli, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın iddialarına köşesinden yanıt verdi.

Zileli, "Bu yazı sana hiç yakışmadı Emin Abi!" başlıklı yazısında, Korkusuz gazetesinden ayrıldıktan sonra konuştuğu birkaç kişiden birinin Emin Çölaşan olduğunu dile getirdi ve "Gayet doğal, bir gazeteci refleksiyle, merakıyla böyle bir soru tabi ki sorulabilir. Ancak yıllarca birlikte çalıştığın insanları iktidarın oyuncağı olarak lanse etmek ne ahlaka ne de izana sığar" sözleriyle sitem etti.

Zileli, gazete kurulmadan önce Emin Çölaşan'ın kendisine de gazetenin patronu hakkında soru yönelttiğini ve bu soruyu, "Ortalıkta bir sürü isim dolaşıyor abi, ancak bilmiyorum. Ayrıca benim patronum Metin Yılmaz, gerisi laf-ı güzaf, ben sevdiğim, yıllardır birlikte çalıştığım insanların arasına katılmak için gidiyorum" diyerek yanıtladığını anlattı.

Zileli, Çölaşan'ın şu sözlerle eleştirdi:

"Emin Abi uzun yıllar birlikte çalıştığı (son 9 yılında ben de vardım) hatta Sözcü Gazetesi’nin FETÖCÜLÜK çamuruyla açılan davada birlikte yargılandığı arkadaşlarını, dostlarını, kardeşlerini tanıyamamışsa gerçekten çok yazık Yok, tanıyor da patron siparişi üzerine yazıyorsa daha da yazık!"

Ümit Zileli'nin Nefes gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler ümit zileli emin çölaşan nefes nefes gazetesi
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