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  3. 03 Ocak 2018 20:16

Üniversiteli kıza tecavüze 30 yıl !

Sarıyer'de 26 Ağustos 2017'de Kırgız üniversite öğrencisine tecavüz edip parasını aldığı gerekçesiyle yargılanan kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversiteli kıza tecavüze 30 yıl !
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İstanbul Ayazağa’da gece yarısı önünü kestiği Kırgız asıllı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi E. A.’ya tecavüz eden Fatih Yılmaz hakkında 30 yıl hapis cezası verildi.

Kırgız asıllı 22 yaşındaki E. A. 26 Ağustos günü kalmış olduğu yurttan arkadaşının evine gitmek üzere yola çıktı. Mecidiyeköy'den metroya binen genç kız İTÜ Ayazağa durağında indi. Genç kızı takip eden Fatih Yılmaz isimli şüpheli önünü kesti. "Sessiz ol, öldürürüm seni" diyerek boğazını sıktığı genç kızı yere iten şüpheli, şiddet ve tehdit kullanarak üniversite öğrencisine tecavüz etti. Genç kızın çantasını karıştıran ve parasını alan Fatih Yılmaz hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'gece vakti yağma' suçları kapsamında dava açıldı.

30 YIL HAPİS

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Mahkeme 'cinsel saldırı' ve 'yağma suçları' kapsamında şüpheli hakkında 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Fatih Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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