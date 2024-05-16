Üniversiteye akademik personel alınacak
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Altınbaş Üniversitesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 11 akademik personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesine 3 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 2 doçent ve 1 öğretim görevlisi alınacak.
Başvurular, 31 Mayıs'a kadar Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
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