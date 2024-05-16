Üniversiteye akademik personel alınacak

Tıp ve diş hekimliği sınavlarında değişiklik: Yüzde 2'den 5'e yükseldi

Ağırel: ''Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na müşavir olarak atandı''

Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

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