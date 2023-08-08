Ünlü anket şirketinin 26 ildeki anketinden malumun ilanı çıktı

ASAL Araştırma tarafından 26 ilde yapılan "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" anketinin sonucu açıklandı. Sürpriz yok.... 7'den 77'ye Türkiye'nin her ilinde sıkıntı aynı....



ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 68.6'sı ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi.

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nı yayımladı.

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.



Ankete katılanların yüzde 68.6'sı bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 5.2 ile "İşsizlik" cevabını verenler takip etti.

"Her şey sorun" yanıtı ise yüzde 4.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 3.5'lik bir kesim ise bu soruya "Mülteciler" cevabını verdi.

Anketin devamında, Türkiye'nin sorunları olarak yüzde 2.4 ile "Eğitim", yüzde 2.1 ile "Adalet", yüzde 1.7 ile "Kentsel Dönüşüm", yüzde 1.2 ile "Sağlık", yüzde 0.9 ile "Asayiş/güvenlik", yüzde 0.9 ile "Tarım", "Sorun yok" diyenler yüzde 1.4 ve "Diğer" yanıtı verenler ise yüzde 2.3 olarak yer aldı.





Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 27.9'u tercihini AK Parti'den yana kullanırken, yüzde 26.7'lik kesim de Hiçbiri'den yana görüş bildirdi. Üçüncü sırada yüzde 18.8 ile CHP, dördüncü sırada yüzde 6.0 ile İYİ Parti, beşinci sırada yüzde 4.9 ile HDP, altıncı sırada yüzde 4.7 ile MHP, yedinci sırada ise yüzde 3.8 ile Diğer Partiler yer aldı.