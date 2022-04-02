Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ''işler sarpa sardı'' deyip AK Parti'nin yeni planını açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer canlı yayında, AK Parti iktidarının Türk Lirası'nın döviz karşısındaki rekor seviyeye ulaşan değer kaybını durdurabilmek için atacağı yeni adımı açıkladı.

Halk TV'de yayınlanan Seda Selek'le Perdenin Önü Arkası programına katılan ekonomist Selçuk Geçer Saray'ın ekonomi planını açıkladı. Geçer kur korumalı mevduat sistemine ilişkin uyarılarda bulundu.

Halk TV canlı yayınına konuk olan ekonomist Selçuk Geçer kur korumalı mevduatın yükselerek 600 milyar liraya ulaştığını söyleyerek, yükselişin döviz mevduatlarında bir çözülmeye neden olmadığını ifade etti.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için yeni vergi ve zamlara başvurabileceğinin altını çizen Selçuk Geçer, "Bu bütçe açığını kapatmak için yeni zamlar, yeni vergiler, yeni ÖTV'ler falan uygulanmak zorunda kalınacak. Dolayısıyla bu bir enflasyonist etki ve hayat pahalılığı olarak bize yansımaya devam edecek. Yani yine vatandaşın sırtına binecek" dedi.

"EKONOMİMİZLE ÖVÜNENLER VAR"

Kur korumalı mevduatın vadesi geldiğinde yaşanacakları dile getiren Selçuk Geçer "Ya kur üzerinde çok ciddi bir baskı yaratmaya çalışacak ki bu mümkün değil. Merkez Bankası rezervlerinin de düştüğünü görüyoruz. Tekrar 16 milyar dolara geriledi. 15 milyar doları zorluyor. Negatif rezervlere baktığımız zaman, Svap hariç rezervlere baktığımız zaman eksi 50 milyar dolara yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla sıkıntı büyük" dedi.

Geçer "Bir yandan da bu bir enflasyonist etki yaratıyor. Bu bütçe açığını kapatmak için yeni zamlar, yeni vergiler, yeni ÖTV'ler falan uygulanmak zorunda kalınacak. Dolayısıyla bu bir enflasyonist etki ve hayat pahalılığı olarak bize yansımaya devam edecek. Yani yine vatandaşın sırtına binecek" diye konuştu.

İşlerin sarpa sardığı görüşünü dile getiren Selçuk Geçer, "Gördüğünüz gibi korkunç bir sazan sarmalındayız ve 'harika bir ekonomimiz var' diye övünenler var." dedi.