Uykusuz dergisinde göndermeli ''Montrö'' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir kapak yaptı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle yeniden gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilişkin açıklamaları kapağına taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" demişti.

Derginin kapağı şöyle: