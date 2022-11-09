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Uykusuz’dan olay olacak Bilal Erdoğan kapağı

Uykusuz’dan olay olacak Bilal Erdoğan kapağı
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Bilal Erdoğan’ın lise arkadaşı Aykut Emrah’ın TMSF ihalesini 280 milyon lira karşılığında aldığına ilişkin habere gelen engelleme kararının haberleştirilmesine gelen engelin haberleştirilmesine de engel gelmesini kapağına taşıdı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği Ataşehir Modern Projesi ihalesini, 280 milyon lira karşılığında AKP’li  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat kazandı. Polat’ın ihaleyi kazanmasıyla ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Ağustos 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği`nin 2 Eylül 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberlerin İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Aralık 2020 tarihli kararıyla erişime engellenmesiyle ilgili haberler, İstanbul 6’ncı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Kasım 2022 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Uykusuz dergisi, söz konusu “erişim engeli hikayesi”ni bu haftaki kapağına taşıdı. Kapakta, Bilal Erdoğan’ın gazete okuyan vatandaşın gözlerini kapattığı görünüyor.

Etiketler uykusuz dergi kapak bilal erdoğan
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