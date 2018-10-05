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  3. 05 Ekim 2018 16:40

Uyuşturucuyla yakalandı... Evinde bakın neler çıktı !

Kırşehir'de polisler arama yaptığı kişinin otomobilinden esrar ve eroin buldu. Şüphelinin evine giden polis ekipleri Roma dönemine ait altın sikkeler ele geçirdi.

Uyuşturucuyla yakalandı... Evinde bakın neler çıktı !
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Kırşehir'de, polis ekipleri şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde folyoya sarılı esrar ile 2 gram eroin buldu. Daha sonra şüpheli S.Ç'nin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikkeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu, silah ve  kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Medrese Mahallesi'nde park halinde bulunan, camları  siyah filimle kapatılmış ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek  inceleme yaptı. Otomobilde alüminyum folyoya sarılı esrar ile 2 gram eroin  bulundu.

Araçtaki zanlıların ikametlerinde de arama yapıldı. A.K'nin evinde  ruhsatsız birer tabanca ve av tüfeği ile 14 tabanca mermisi, C.K'nin ikametinde  ise bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

22 ALTIN SİKKE BULUNDU

Sürücü S.Ç'nin evindeki aramada ise bir ruhsatsız tabanca, bir  kurusıkı tabanca ve "sallama" diye tabir edilen 2 büyük bıçağa el konuldu. Ayrıca  yatak odasında şüphelinin eşine ait çeyiz sandığının içinde, Roma dönemine ait  olduğu değerlendirilen 22 altın sikke bulundu.

A.K, C.K. ile S.Ç. ve eşi D.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

D.Ç'nin, emniyetteki ifadesinde, altın sikkelerin hangi döneme ait  olduğunu ve tarihi eser niteliği taşıdığını bilmediğini, tarla kenarında bulup  sandığa koyduğunu söylediği öğrenildi.

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