Vaka sayısında artış sürüyor! Son 24 saatin koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre kritik tablo devam ederken, son 24 saatte 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 16 Mart 2021 tarihi itibariyle 874 kişinin septomlu, 16 bin 749 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 71 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.