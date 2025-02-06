Valilikler peş peşe açıkladı: Bu illerde okullar tatil edildi

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde okulların tatil edilmesine karar verildi. İşte yarın eğitime ara verilen iller...

Kar yağışı etkili olan illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (7 Şubat) eğitime ara verildi. Valilikler tatil kararlarını peş peşe duyurdu. İşte 7 Şubat'ta eğitime ara verilen illerimiz:

SİVAS

Sivas’ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkeze bağlı köy ve beldelerden taşımalı eğitim gören öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.



Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAKARYA

Sakarya’da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.



Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.



Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri'de kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



Nevşehir’de bugün de eğitime bir gün ara verilmişti.

DÜZCE

Düzce’de etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Vali Selçuk Aslan yayınladığı mesajında "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 07 Şubat 2025 Cuma günü de ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün daha ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Pazartesi okuduğu kitaplarla ziyarete gelen öğrencilerimize ödül var. Tatilin keyfini çıkarın" dedi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrenciler için 7 Şubat 2025’te bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İsmi geçen ilçeler ile Sancak beldesinde merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın tatil edildi.



Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.



Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Samsun’da da kendini hissettiriyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklar olabileceğini değerlendi.



Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Ajanslar