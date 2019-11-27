Vatandaş kargosunu arıyor !

'Kara Cuma' indirimleri sebebiyle artan e-ticaret yoğunluğu, kargo şirketleri ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle e-ticaret siteleri tedarikçilerine, bazı kargo şirketleri ile çalışılmaması tavsiyesinde bulundu. Soruları yanıtsız bırakan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmeleri Derneği (KARİD) yetkilileri, önümüzdeki günlerde artan şikayetler üzerine bir basın açıklaması yapacaklarını ve merak edilen hususlara açıklık getireceklerini söyledi. Yurtiçi Kargo'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

‘Kara Cuma’ indirimleri sebebiyle artan e-ticaret alışverişlerinin ulaştırılması konusunda şikayetler artıyor. Aldıkları ürünlere ulaşamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kargo şirketlerini topa tuttu.

Yaşanan yoğunluktan dolayı kargo şirketleri de ürün takibinde oldukça zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de e-ticaretin önde gelen internet platformlarından biri, tedarikçilerine gönderdiği uyarı yazısında ünlü bir kargo şirketi ile çalışılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

E-TİCARET SİTESİ MÜŞTERİLERİNİ UYARMIŞTI

Şirketten gönderilen uyarı yazısında, “xxx kargoda yaşanan operasyonel sorunlar ve kapasite problemleri nedeniyle bugün itibarıyla gönderilerinizi şubeye teslim etmekte sorun yaşayabileceğinizi öngörüyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

DERNEK, AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik işletmeleri Derneği (KARİD) yetkilileri, sozcu.com.tr’nin konu hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde artan şikayetler üzerine bir basın açıklaması yapacaklarını ve merak edilen hususlara açıklık getireceklerini söyledi. Şirket, “Derneğimiz yönetim kurulunun almış olduğu karar gereğince; kısa sürede e-ticaret konusunda KARİD basın bülteni hazırlanarak merak edilen hususlara açıklık getirilecektir” açıklamasında bulundu.

“3 GÜNDÜR ARKADAŞIMA ULAŞMADI”

Konu ile ilgili konuşan Sibel Soysal isimli bir vatandaş, “Geçen pazar günü Öğretmenler Günü nedeniyle verdiğim sipariş hâlâ arkadaşıma ulaşmadı. Pazartesi günü kargoya verilen siparişin salı günü teslim birimine ulaştığını öğrendim. Yarım saat geçtikten sonra kargomun merkez şubeye teslim edilmediğini ve ilk dağıtım gününde teslime başlanacağı yazdı. Arkadaşımın ilk Öğretmenler Günü hediyesini kendisine ulaştıramadım, mağdurum” diye konuştu.

YURTİÇİ KARGO’DAN AÇIKLAMA

Kara Cuma günlerinde yaşanan yoğunluk hakkında Yurtiçi Kargo’dan açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada indirim günlerinde kargo yoğunluğunun 3 katına çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kara Cuma” gibi dönemsel olarak markalar tarafından yapılan ve aslında teslimat süresinin değil, indirimin önem taşıdığı kampanyalar müşterilerin şikâyetlerine konu olmaktadır.

E-ticaret sitelerinin kampanya dönemlerinde beyan ettikleri kotaların çok üstünde gönderilere sebebiyet veren söz konusu indirimler, kargo şirketlerinin yıl içinde şubelerinde var olan kapasitelerin çok üstüne çıkmakta; zamanında teslimat bekleyen gıda ve ilaç gibi teslimat süresi hayati önem taşıyan ürünlerin teslimatlarının ister istemez arkasına düşmektedir.

Kargo yoğunluğunun 3 katına çıkabildiği bu dönemlerde mevcut iş yüküne eklenen söz konusu artış ile teslimat sürelerinde gecikmeler yaşanabilmekte ve bu durum tüketicilerde memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır.

Markamız, belirtilen bu kritik dönemde kaliteli hizmetimizin sürekliliğinin sağlanması için yoğun gönderi potansiyeli olan e ticaret müşterileri ile görüşerek kota uygulamasına geçme kararı almış ve kapasite doğrultusunda hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kotalar, bir yandan rutin iş akışımızdaki müşterilerimizin teslimatlarını geciktirmemeyi hedeflerken diğer yandan da e-ticaret sitelerinin müşterilerini memnun etmeyi ve ülkemizde e-ticaretin önünü daha fazla açmayı hedeflemektedir.

Kargo şirketlerinin olduğu kadar e-ticaret sitelerinin de teslimat süreleri ve şartları ile ilgili müşterilerini bilgilendirmeleri; lojistik çalışmalarını iletişim çalışmaları kadar proaktif hazırlamaları ayrıca elzemdir.