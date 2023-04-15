Vatandaşlık verilen yabancı sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlık verilen yabancıların sayısını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yaptığı açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanabilecek. YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu. Seçimde kaç yabancının oy kullanacağı ise merak konusu oldu. "Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?" sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

KAÇ YABANCIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?

TGRT yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sığınmacılar konusu seçimi nasıl etkileyecek?" sorusu ve "Suriyeliler, Afganlar ve Iraklıların oy kullanabilmesi için vatandaşlık verildiği" iddialarına yanıt verdi. Soylu, 130 bin 914'ü reşit olmak üzere 230 bin 998 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Soylu, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, seçim listelerinin MERNİS'ten çekildiğini ve sadece TC kimlik numarası olan kişilerin listede yer aldığını, göçmenlerin ise Göç İdaresi'nde kayıtlı olduklarını, ikisinin apayrı olduğunu belirtti.