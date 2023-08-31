Vira Bismillah... Av yasağı bu gece bitiyor

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonu için bu gece "Vira Bismillah" diyerek denize açılacaklar.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor.

Trabzon'un Yoroz mevkiinde bulunan limandan bu gece denize açılacak olan tekneler, 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak yeni av sezonuna başlayacak.

Ancak, balıkçılar bu sezonda palamuttan pek umutlu değiller. Tekne sahibi Mehmet Bozoklu, "Rızık ne ise o, çıkıp bakacağız. Görünüşe bakılırsa palamutta geçen yılın görüntüsü yok. Yine de ne olur bilemiyoruz. Görünüşe göre iyi bir durum yok, bakalım ne olur rızkı veren Allah" şeklinde konuştu.

Diğer bir tekne çalışanı Ali Birinci ise, "Yeni sezon hayırlı olsun diyelim ancak pek balık gözükmüyor. Yine de bakacağız nasip ne ise o. Geçen sene sezon fena geçmedi palamut vardı hamsi yoktu. Hamsi avında bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Farklı yerlerde avlanma serbest burada serbest değil, bunları gidermeleri gerekiyor" diye ifade etti.

Birinci, ince hamsinin oralarda avlanmasının serbest olup Trabzon'da yasak olduğuna değinerek, "Ya hepten yasaklanacak ya da burayı da serbest bırakacaklar bunu görmeleri lazım. Genelde Karadeniz’de avlanıyoruz ancak Marmara’ya da gidebiliyoruz. Palamut henüz kendini göstermedi ama yine de belli olmaz gelir mi gelir" ifadesinde bulundu.

Tekne çalışanlarından Yavuz Ertuğrul, “Yaklaşık 25 yıldır sektörde çalışıyorum. İnşallah yeni sezonda balık olacak diyoruz ancak geçen seneye nazaran palamut pek yok gibi. Hamsi de olur ya da olmaz şimdiden bir şey diyemeyiz daha erken. Denize çıkıp bakacağız balık nereye giderse biz de peşinden gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Şu anda Marmara’da hamsi olduğunu duyduklarını ve Trabzon'da balık çıkmazsa Marmara’ya gideceklerini belirten Ertuğrul, "Daha sonrasında ise hamsi için Gürcistan’a gideceğiz. Mart ayında dönüş yapıyoruz. Geçen seneye göre palamut konusunda umutlar düşük, sonradan ne olur bilemeyiz. Bu sezon vatandaş palamudu biraz zor görür. İstavritte pek görünmüyor. Ereğli taraflarında olduğu söyleniyor. Bizde ne tarafta balık varsa, rotamızı o tarafa doğru çevireceğiz” diye konuştu.