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Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi''

Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi''
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen 8 kişiyi 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakan hakimin 'cezalandırıldığını' açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Günaydın, eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen 8 kişiyi delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakan hakimin 'cezalandırıldığını' duyurdu.

Günaydın'ın aktardığına göre hakim, bu kararı nedeniyle pasif göreve çekildi.

Günaydın'ın X hesabındaki ilgili açıklaması şöyle:

"İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor.

Sen misin bunu yapan? Önce kararı veren hakim Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapılıyor. Ardından yapılan itiraz neticesinde, sözü edilen 8 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı veriliyor. Bu örnek, bir yandan son sürecin nasıl yargının araçsallaştırılarak yürütüldüğüne açık kanıt niteliğindeyken..

Diğer taraftan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı HSK içindeyken hakim ve savcıların tarafsız ve bağımsızlığının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun.. Bunun yanında kurulan sulh ceza hakimliği sisteminin, hakimden bağımsız olarak, kişi özgürlüğü ve insan hakları açısından mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

MS 400’lü yıllarda yaşamış teolog Augustinus’un dediği gibi; “İçinden adaleti çıkarırsan devlet bir çeteden başka nedir ki.”

Etiketler gökhan günaydın yargı mahkeme hakim CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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