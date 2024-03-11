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Yargıtay'dan boşanma davaları için bir emsal karar daha

Yargıtay'dan boşanma davaları için bir emsal karar daha
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Yargıtay, fiilen ayrı yaşayan eşlerden birinin mal varlığının bir kısmını elden çıkarması yönünde girişimlerde bulunduğunun anlaşılması halinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına hükmetti.

Yargıtay, fiilen ayrı yaşayan eşlerden birinin mal varlığının bir kısmını elden çıkarması yönünde girişimlerde bulunduğunun anlaşılması halinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına hükmetti.

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, dava konusu olay Zonguldak'ta yaşandı. Evini terk eden adam başka bir kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Adam, eşiyle birlikte yaşarken aldığı evini ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkardı. Kadın ise 2 yıl önce evden ayrılan kocasının ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satış girişimine sınırlama getirilmesini istedi.

Davaya bakan Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların satışında kadının rızası ile yapılabileceğine hükmetti. Ancak, davalı koca karara itiraz edince dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gündemine geldi.

Sakarya 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı reddetti. Ancak, karar Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesinin şartlarının oluştuğuna karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. Bu kararla birlikte, boşanma öncesinde mal varlığını elden çıkaran eşlere karşı sınırlama getirilmesi yönünde bir emsal oluştu.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler emsal karar emsal boşanma davası yargıtay mal kaçırma
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