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SOKAKTA 3 ADIMDAN DAHA YAKIN YÜRÜNMEYECEK
TÜM BÜYÜKŞEHİRLERE VE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
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  3. 04 Nisan 2020 00:14

Yasak sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanlar ne olacak ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışan vatandaşların yasak devam ettiği sürece izinli sayılacaklarını açıkladı.

Yasak sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanlar ne olacak ?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verilecek.

Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.

"20 YAŞ ALTINDAKİLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerini kullandı

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