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Yeni af mı geliyor ? Bakan Tunç'tan beklenen açıklama geldi

Yeni af mı geliyor ? Bakan Tunç'tan beklenen açıklama geldi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 10'uncu Yargı Paketi kapsamında genel ya da kısmi af olup olmayacağına dair soruya yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, gazeteciler Bakan Tunç'a genel ya da kısmi bir af düzenlemesinin olup olmayacağını sordu.

Koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatan Bakan Tunç, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” dedi.

Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını ifade etti.

Etiketler Yılmaz Tunç adalet bakanı genel af kısmi af af yasası
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