Yeni Akit Sümeyye Erdoğan'ın derneğini hedef aldı !

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) hedef aldı.

Ali Karahasanoğlu, “KADEM ya öğrensin, ya sussun!” başlıklı yazısında, “Adı, Kadın ve Demokrasi Derneği.. Daha çok bilinen şekli ile, KADEM.. Yönetime Cumhurbaşkanı’nın kızı Sümeyye Hanım’ı da aldıkları için.. AK Parti destekçisi olarak topluma lanse ediliyorlar..

Yaptıkları açıklamalar, olaylara koydukları tavır, Tayyip Erdoğan’dan ilhamla hayata geçiriliyor gibi bir algı var.. Kendileri ‘feminist olmadıklarını’ açıklıyorlar.. Biz de öyle kabul etmek zorunda kalıyoruz.. Ama.. Bu kabul; onların yanlış yaptıkları noktaları hatırlatmamıza da engel olmamalı..” ifadelerini kullandı.

“ERKEK’ KELİMESİNİN ÇEYREK ORANDA GEÇTİĞİ BİR METİN KALEME ALMIŞLAR”

“İstanbul Sözleşmesi’nin sorumluluğu AK Parti’nindir.. Bunun lamı cimi yoktur.. Kanun da olsa, sözleşme de olsa..” diyen Karahasanoğlu, şunları yazdı:

“Siz, bu sözleşmenin bir proje olduğunu anlamak için, daha hangi somut veriyi istiyorsunuz? Hem ‘Erkek’ kelimesinin çeyrek oranda geçtiği bir metin kaleme almışlar. Hem de KADEM Başkanı’na, ‘Bu sözleşmede şiddetin nereden ve kimden geldiğine bakılmaz’ dedirtiyorlar..

Aman, sakın yanlış anlaşılmasın.. ‘Erkek şiddet uygularsa cezalandırılmasın, kadın uygularsa cezalandırılsın’ demiyorum.. Ama.. ‘Çerçeve metin.. Cinsiyet ayrımı yapmaz’ güzellemeleri ile, İstanbul Sözleşmesi olduğundan farklı da gösterilmesin..”