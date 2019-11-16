Yeni askerlik sistemiyle hayata geçmişti... TSK'da bir ilk !

Yeni Askerlik Sistemi ile Er/Erbaş ile yedek subaylara ilave olarak başlatılan ve ilk olarak 1 Kasım’da uygulanmaya başlanan Yedek Astsubaylık eğitimleri sürüyor. Çeşitli birliklerde düzenlenen törenlerle 1948 Yedek Astsubay adayı, askerlik yemini etti.

Yeni Askerlik Sistemi ile Erbaş/Er ve yedek subaylara ilaveten ihdas edilen yedek astsubaylık ilk defa Kasım 2019 sınıflandırma döneminde uygulanmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı kapsamında başlatılan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekti. Sevk işlemleri 1 Kasım’da tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sevk evrakını alarak sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmak üzere sevk edildi.

1948 YEDEK ASTSUBAY ADAYI YEMİN ETTİ

Yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 Yedek Astsubay adayından 1948'i askerlik yemini etti. Yedek astsubay adayları, eğitimlerini tamamladıktan sonra astsubay çavuş rütbesiyle atandıkları birlik veya kurumlara katılacak ve görevlerine başlayacak.

KİMLER KATILIYOR?

Yedek astsubaylar, yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçiliyor.