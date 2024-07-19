Yeni eğitim/öğretim yılı tarihleri belli oldu: İşte kayıt ve ders zili çalma tarihleri

Yaz tatili devam ederken 2024-2025 eğitim/öğretim dönemi için kayıt ve okulların açılış tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim yılı takvimini açıklandı. MEB'in açıklamasıyla hem okul kayıt dönemleri hem de okulların başlayacağı tarih belli oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Tatil günleri ne zaman ? Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.