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Yeniden Refah'ta ''Sivas'' bilmecesi: Görevde değilmiş

Yeniden Refah'ta ''Sivas'' bilmecesi: Görevde değilmiş
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Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı, kamuoyuna ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Bekir Bozkaya'nın görevde olmadığını söyledi.

Art arda istifaların yaşandığı Yeniden Refah Partisi'nde bir kriz daha ortaya çıktı. Sivas Merkez İlçe Başkanı ve 220 üyenin istifasına dair Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, istifa eden ilçe başkanının görevde olmadığı belirtildi.

'YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "'Sivas Merkez İlçe Başkanı ve 220 üye istifa etti’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberde Merkez İlçe Başkanı olduğu iddia edilen kişi merkez ilçe başkanımız değildir. İddia ettikleri görevlerde olmadıkları halde partimize zarar vermek için yaptıklarından dolayı yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler görev yeniden refah Sivas
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