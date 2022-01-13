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Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi

Iğdır'da yiyecek arayan kurtların, bir atı avlayarak yediği anlar kameraya yansıdı.

Türkiye- İran sınırındaki Küçük Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan kurtlar, daha düşük rakımlara inerek yiyecek aradı.

Genellikle yüksek kesimli bölgelerde yaşayan fakat yaşadıkları alanın karlar altında kalmasından dolayı yiyecek bulamayan kurtlar, daha düşük rakımlı bölgede bir atı avlayarak yedi.

Bölgedeki bir kameraya yansıyan görüntülerde atı parçalayan kurtların iriliği de dikkati çekti.

Etiketler ığdır yiyecek kurt
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