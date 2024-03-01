Yerli uçak gemisinde konsept tasarıma başlandı

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasının ardından Yerli ve Milli uçak gemisi için konsept tasarımına başlandı.

Yerli ve Milli uçak gemisinin üretimi için düğmeye basıldı. Atılan adımlar hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi. Buna göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nce, Milli Uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet de müdürlüğü ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık kaynaklarınca yapılan açıklamada, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edildiği ifade edildi. Açıklamada; Dizayn Proje Ofisinin Türkiye'nin ilk Milli Deniz Harp Platformu olan Milgem Projesi'nden başlayarak muharip gemilerin tasarımını üstlendiği ve son yıllarda önemli adımlar attığı vurgulandı.

Ofis tarafından yürütülen 'Milgem Projesi' kapsamındaki birçok yapımı tamamlanan geminin olduğunu hatırlatan kaynaklar, orta tonajlı ve çevik savaş gemisi TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ön tasarım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.