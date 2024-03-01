  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerli uçak gemisinde konsept tasarıma başlandı

Yerli uçak gemisinde konsept tasarıma başlandı

Yerli uçak gemisinde konsept tasarıma başlandı
Güncelleme:

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasının ardından Yerli ve Milli uçak gemisi için konsept tasarımına başlandı.

Yerli ve Milli uçak gemisinin üretimi için düğmeye basıldı. Atılan adımlar hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi. Buna göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nce, Milli Uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet de müdürlüğü ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık kaynaklarınca yapılan açıklamada, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edildiği ifade edildi. Açıklamada; Dizayn Proje Ofisinin Türkiye'nin ilk Milli Deniz Harp Platformu olan Milgem Projesi'nden başlayarak muharip gemilerin tasarımını üstlendiği ve son yıllarda önemli adımlar attığı vurgulandı. 

Ofis tarafından yürütülen 'Milgem Projesi' kapsamındaki birçok yapımı tamamlanan geminin olduğunu hatırlatan kaynaklar, orta tonajlı ve çevik savaş gemisi TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ön tasarım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Etiketler konsept tasarım yerli uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'in yalanladığı kan donduran sivil katliamı kamerada İsrail'in yalanladığı kan donduran sivil katliamı kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Kira beyannamesinde yeni dönem başladı... İşte 10 maddeyle yeni beyannameler Kira beyannamesinde yeni dönem başladı... İşte 10 maddeyle yeni beyannameler Laiklik Günü 2. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu rahatsız etti Laiklik Günü 2. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu rahatsız etti Dolar, Euro ve altındaki yükseliş devam ediyor Dolar, Euro ve altındaki yükseliş devam ediyor Kolon kesenleri savunan Ersan Şen'e ayar verdiler: ''Burası TV programı değil'' Kolon kesenleri savunan Ersan Şen'e ayar verdiler: ''Burası TV programı değil'' Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini! Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini!