Yıkılan apartmanın fen işleri sorumlusu yakalandı

Hatay'da deprem yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen illerin Cumhuriyet başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Apartmanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel D., hakkında yakalama kararı çıkmadan önce Tacikistan’a kaçtı.

D.’ın pasaportundaki hareketliliği fark eden polis, şüphelinin Tacikistan’a gittiğini belirledi.

Bunun üzerine savcılık tarafından D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis, Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşerek şüphelinin uçaktan inmesine izin verilmemesini istedi.

Şüpheli Tacikistan polisi tarafından uçaktan indirilmedi ve aynı uçakla İstanbul’a geri gönderildi.

D., İstanbul Havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA