Yıkım kararı verilen sitede ortalık karıştı! Gözaltılar var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 26 yıllık sitede mühür gerginliği yaşandı. 6 kişi yaka paça gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'ta bulunan 66 dairelik Kanarya Sitesi'nin yapım süreci 1997 yılında başladı. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra arsa sahibi hayatını kaybetti. Arsa mirasçılarından P.Ç., sitenin yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılabileceği gerekçesiyle daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü.



Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce görülen davada sitenin yıkılmasına hükmedildi. Karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de site sakinlerinin itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Belediye tarafından karar sonrası binanın yıkım işlemi için bina sakinlerine tebligat gönderildi. Tebligatta; sitenin 31 Ağustos tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği belirtildi.

Direnince yaka paça gözaltına alındılar

Bu sabah çok sayıda Çevik Kuvvet ve zabıta ekipleri siteyi mühürlemek üzere adrese geldi. Site sakinleri ise ekipleri, ellerinde taşıdıkları “Rant sahipleri Kanarya sitesinden döner, Evlerimiz sağlam oturuyoruz, Çeyrek asırlık işkenceye son, Kanarya sitesi 40 üyenin yongasıdır” yazılı pankartlar karşıladılar. Polis ekipleri site sakinlerine kendilerine verilen surenin dolduğunu belirterek boşaltmalarını istedi. Site sakinleri bina giriş kapısının önünde toplanarak zabıta ekiplerinin içeri girerek mühürleme işlemi yapmasına direndi. Ardından yaşanan arbedede 6 site sakini polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin içeri girmemesi için kapıda bekletilen engelli çocuğun arabasını ise polisler tutarak taşıdı.

Çevik kuvvet ekiplerinin de devreye girmesi ile site sakinleri kapıdan uzaklaştırıldı ve zabıta ekipleri kapıları mühürlemek üzere içeri girdi. Ardından ise bazı site sakinleri temel ihtiyaçlarını almak için ekiplerden izin istedi. Verilen izinin ardından birçok site sakini evine girerek valizlere doldurduğu eşyalarını alarak dışarı çıktı. Yaşanılanların ardından zabıta ekipleri kapıları mühürledi.

"Güçlendirme raporu mevcut, yıkım kararı hukuka aykırıdır"

Sitede yaşanan yıkım sürecini anlatan Avukat Oğuzalp İşten, “Burada kooperatif üyeleri bina yaptırıyor. Daha sonra ise yıkım kararı çıkarılıyor. Sağlam olmadığı belirtilen binanın boşaltılması belirtiliyor. Henüz sonuçlanan bir hukuki süreç olmamasına rağmen, bir karar yok. Süreci takip ediyoruz. Tekrar başvuru yapacağız. 40 aile burada mağdur oldu. Umarız bundan sonra bu mağduriyet giderilir. Güçlendirme raporu mevcut, yıkım kararı hukuka aykırıdır. 2018’den önce ki deprem yönetmeliklerine uygun yapılıyor” sözlerine yer verdi.

"Binalarımız gerçekten sağlam, kılcal çatlak bile göremezsiniz"

Sitede 12 yıldır oturan İnşaat Mühendisi Fatih K. ise, “2 blokta 44 tane oturan vardı. Bu süreçte 10 daire sakini ayrıldı. Yıkım kararı şuanda Danıştay’da bulunuyor. 2,5 aydır dairelerin boşaltılması yönünde ekipler buraya geliyor. Burada yaşayan engelli insanlar var. Bu binalarımız sağlam, güçlendirme çalışmaları yapıldı. Raporlar gerekli kurumlara sunuldu. Adli tatil olmasından dolayı durdurma kararı alamadık. Bize sure verilmedi. Buradaki insanları mağdur etmek için ellerinden geleni yaptılar. Güçlendirme raporu hazırlandı, iki binada yüzde 15 bir binada ise yüzde 19 oranında kriterlere göre yüzde 40 ve üzerinde yıkım yapılıyor. Binalarımız gerçekten sağlam, kılcal çatlak bile göremezsiniz. Biz bunu mahkeme yolu ile de tespit ettirmek istedik. Sağlamdır diye rapor var” dedi.

İHA