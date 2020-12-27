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  3. 27 Aralık 2020 16:31

Yılbaşında kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre, bu hafta güneş yüzünü gösterecek ve sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde seyredecek. Bazı illerde sıcaklıkların 21 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Yılbaşında kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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