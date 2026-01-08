Yılmaz Büyükerşen' için siyasi yasak ve 7 yıl hapis istendi

  1. Anasayfa
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelere fesat karıştırılması ve kamu zararı iddialarıyla suçlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında hem siyasi yasak hem de 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen bazı ihalelere fesat karıştırılması, bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi. Büyükerşen hakkında siyasi yasak, hapis cezası ve kamu zararının geri alınması talep edildi.

23 kişi gözaltına alınmıştı

28 Ocak 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırılması ve neticesinde kamu zararına neden olunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı.

2016 yılında beraat ettiler

Olayla ilgili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘Kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği’ suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay beraat kararını bozdu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Duruşmanın görülmesine Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Salonda sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Büyükerşen için siyasi yasak ve hapis istemi

Cumhuriyet savcısı tarafından okunan mütalaada, "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçundan yargılanan Yılmaz Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada Büyükerşen'e siyasi yasak uygulanması, iş ve eylemler nedeniyle oluştuğu belirtilen kamu zararının geri alınması talep edildi.

Taraf avukatları mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunda yer alan ifadeleri kabul etmediklerin söyleyerek, mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak üzere ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talepler üzerine duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Büyükerşen aktif siyaseti bırakmıştı

Öte yandan Geçtiğimiz günlerde Mihalıççık Belediyesi'nce düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri programında konuşan Büyükerşen, "Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

 Büyükerşen aktif siyaseti bıraktı

İHA

