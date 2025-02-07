Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı

Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. İstanbul'da ise 14 Ocak'tan bu yana sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti. İki ildeki toplam can kaybı 103'e yükseldi.

Başkent Ankara'da sahte içki tüketen 33 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da sahte içki kullanan 20 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin ayrıca il genelinde sahte alkollü içki üretimi yapan 32 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini istedi.

Vali Şahin, sahte alkollü içecek üretimine ilişkin de kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerin devam ettiğini söyleyerek, "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu bizleri derinden üzmektedir. Vatandaşımızın sahte alkol üreterek hayatına kasteden bu kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerimiz aramalarına, denetimlerine devam ediyorlar. Bu denetimlerde tabii gıda denetim birimlerimiz de kendilerine yardımcı oluyorlar. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. Bunun 62 tonu ilimiz dışında Düzce ve Konya'dan elde edilmiş, bizim burada devam eden operasyonlar bağlamında. Yine 40 ton da ilimiz sınırlarında etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bizim için dikkat çekici çok üzücü olan şey maalesef sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda da halihazırda 20 kişi hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Kaçak alkol üretimi ve satımı yapan 32 şahsa işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ne olur alkolden uzak duralım. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını, kullanılacaksa da yetkili satıcılardan bilinen yerlerden alınmasını, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN 23 GÜNDE 70 ÖLÜM

Sahte içki, İstanbul'da da can almaya devam ediyor. Megakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.

DHA / İHA