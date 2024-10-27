Yok artık daha neler: Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla ilgili tartışmalar devam ederken Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV canlı yayınında bebek katilini elebaşı Abdullah Öcalan'ı Misak-ı Millici ilan etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gelip DEM Parti grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istemesiyle başlayan tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Şimdi de Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Sözcü TV'de çıktığı yayında Abdullah Öcalan'ın Misak-ı Millici olduğunu iddia etti. Nevzat Çiçek, "Ortam çok müsait değil ama " diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Öcalan şu anda Misak-ı Millici. Yani şu an geldiği nokta orası. İlk başta o Bağımsız Birleşik Kürdistan'dan vazgeçti. Zaten Rusya'nın olmayacağı çok net oldu. Sonra demokratik özerklik hikayesine KCK'ya geldi. Aslında şu an o Misakı Milli'yi kendisi de söylüyor"

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.